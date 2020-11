Jana Vlasáková: Měla jsem zjara nutkavý pocit, že mám napsat knihu

Snažím se žít naplno a plnit si své sny. Když se pro něco rozhodnu, moc dlouho neváhám a realizuji. Dělám to, co mě opravdu baví a naplňuje. Nechci jít s davem, tvořím si vlastní cestu. Často chodím do přírody, má pro mě obrovskou uzdravující sílu. Miluji pohyb, tanec, který mi rozproudí a zároveň uvolní tělo i mysl.

Zdroj: archiv Jany Vlasákové