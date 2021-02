Jan Slabý: Zvěř a ptáky jsem uměl pojmenovat již jako předškolák

Jan Slabý sice spatřil světlo světa 6. listopadu 1953 v českém hlavním městě, ale z porodnice s rodiči rovnou zamířil do domku svého děda v Pyšelích. Tam také chodil do školy a do gymnázia už jezdil do Říčan. Vysokou školu zemědělskou vystudoval v Praze a stal se z něj inženýr zootechnik. Do Neveklova, kde žije přišel, protože tam jako provozní zootechnik získal byt. Byl pak i předsedou Národního výboru v Neveklově, na statku náměstkem ředitele a později jako OSVČ projektant pozemkových úprav.

Předchozí 1 z 7 Další Jan Slabý: Zvěř a ptáky jsem uměl pojmenovat již jako předškolák Jan Slabý sice spatřil světlo světa 6. listopadu 1953 v českém hlavním městě, ale z porodnice s rodiči rovnou zamířil do domku svého děda v Pyšelích. Tam také chodil do školy a do gymnázia už jezdil do Říčan. Vysokou školu zemědělskou vystudoval v Praze a stal se z něj inženýr zootechnik. Do Neveklova, kde žije přišel, protože tam jako provozní zootechnik získal byt. Byl pak i předsedou Národního výboru v Neveklově, na statku náměstkem ředitele a později jako OSVČ projektant pozemkových úprav. Jan Slabý, bývalý starosta Neveklova.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Nakonec jsem jako starosta města Neveklova po třech dekádách práce ve veřejné správě odešel po volbách 2018 do starobního důchodu. Ono starostování je skutečnou fuškou, se vším všudy. Odpovědnost veliká a nervy stále napnuté. Ale měl jsem kolem sebe dobrou partu a stálo to za to. Nakonec výsledky mé práce byly také oceněné ve Španělském sále Pražského hradu. Také proto jsem i předsedou zapsané společnosti Vetránklub starostové. Svým koníčkům, hudbě, myslivosti, historii a zvláště té vojenské, se ale věnuji naplno dál. Jan Slabý, bývalý starosta Neveklova.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek K myslivosti jsem se dostal v roce 1984, hlavně proto, že jako technik jsem měl mnoho kolegů, kteří myslivci byli, a také proto, že jsem se na kraji lesa v podstatě narodil. Zvěř a ptáky jsem uměl pojmenovat již jako dítě předškolního věku. V současné době jsem příslušný do soukromé honitby Tvoršovice, chováme spolu s mojí ženou tři lovecké psy, mám několik zajímavých střelných zbraní. A také pracuji pro Okresní myslivecký spolek v Benešově. Dříve jako předseda dozorčí rady, pak dlouhou dobu jako předseda kulturní a propagační komise a v současné době, zatím ale krátce, jako předseda spolku. Je to dobrovolná a nehonorovaná práce se svou odpovědností. Jan Slabý, bývalý starosta Neveklova.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Největší doménou je pro mne však lovecká hudba a soubor Benešovské horny, již s dobrou tradicí a vydaným CD nosičem. Čtyřicet let funguji jako houslista a kapelník country skupiny Farmáři, s nimiž jsme vydali tři CD. Ve své době jsme měli dost napilno, včetně taneční skupiny Kola Loka z Prahy a měl jsem za tím účelem i svůj soukromý. Brázdili jsme českou kotlinu křížem krážem. Formace Český šraml, která oslavila loni 20. výročí má stále svůj zvuk a naší oblíbenou scénou je pivovar Ferdinand. Jan Slabý, bývalý starosta Neveklova.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek V současnosti hraji na housle a steelkytaru v sestavě Fanda Tomášek a přátelé společně se svým synem Danem, hráčem na baskytaru a alternujeme i v choceňské kapele CirkusKoki, která se již také v Benešově úspěšně představila při farmářských trzích. Ale v současné době se nevystupuje, a tak nás svrbí ruce a pusa. Nejlépe to vyjádřil můj syn na konci naší covidové anabáze. Svému lékaři říkal: „Pane doktore, pusťte mě již do práce, my tady s tátou už lezeme po stropě.“ Jan Slabý, bývalý starosta Neveklova.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek Vetránklub starostové se sídlem v Neveklově je spolek dlouhodobě sloužících a vysloužilých starostů s nejméně dvěma volebními obdobími a minimálně šedesáti let věku. Já byl pověřen vedením, tedy i vedením agendy a kroniky. Mým nejbližším partnerem a spoluzakladatelem Jiří Šťástka z Chotilska, proslavený jako bojovník proti těžbě zlata kyanidem na Mokrsku a účastník Jizerské 50 a Vasova běhu. Jan Slabý, bývalý starosta Neveklova.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek A jsem zase zpátky u hudby. S Vetránklubem starostové organizujeme společenské a kulturní akce, například i koncert poděkování záchranářům a zdravotníkům na Staré Živohošti loni v červenci a za účasti Pavla Šporcla a Dětské opery Praha. Komunikujeme pouze telefonem a e-mailem a těšíme se na uvolnění. Máme spoustu plánů i na Benešovsku k nimž nám pomůže i spolupráce s městem Benešovem, Pivovarem Ferdinand, Nemocnicí Rudolfa a Stefanie, společnosti Posázaví a také partnerských obcí. Tak nám držte palce. Jan Slabý, bývalý starosta Neveklova.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek

Pomůžeme vám začít s angličtinou! Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu