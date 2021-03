Jan Krůta: V době coronavirové si další plány píšu málem tajným písmem

Žádnému z mých učitelů se bohužel nepodařilo předat mi lásku k historii. Oklikou jsem se dostal k folkloru i k historii. Celá léta jsem trpěl tím, že mám zanedbané vzdělání v oblasti české historie. Posledních pětadvacet let svého života jsem při zaměstnání obrážel antikvariáty, archivy, knihovny, knihkupectví a "sbíral knihy". Teď, když píši třiatřicátou knihu a mám napsáno jistě přes 1350 písňových textů, už si dovoluji luxus spát hodin šest. Na začátku psaní trilogie Můj domov – můj svět byl asi dost originální nápad propojit "velkou" světovou a českou historii s "malou" historií regionální a místní. Ve vyučování dějepisu mi odjakživa chyběly souvislosti a příběhy. To obojí zahrnuji do těch mých tlustých knih ze středních Čech, Benešovska a Podblanicka. Cituji z kronik, deníků a starých rukopisů. Zvláštní místo tam má i moje rodná vesnice Poříčí nad Sázavou, ležící na odvěké Linecké cestě od Prahy. Historie tudy chodila odedávna. První díl zachycuje 1.-15. století, druhý 16.-18. a třetí, který právě píši - 19. a 20. století.

Spisovatel Jan Krůta z Poříčí nad Sázavou.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek