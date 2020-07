Jan Kostrhoun: Nechtěl bych zažít, že bude moje sbírka rozprodána

Zlomovým bodem bylo, když se do sbírání pohlednic Pyšel zapojilo více lidí, a trh zareagoval tak, že ceny skokově vylétly nahoru. V určité chvíli se člověk musí zamyslet a zvážit, zda nabízená cena je ještě adekvátní. Pak je nutné přiznat, že tyto částky jsou ochotni dát sběratelé sbírající tuto konkrétní obec a pro ostatní lidi to nikdy takovou hodnotu mít nebude. Musel jsem si říci dost, za určitou hranici již není možné jít. Nebylo by to správné.

Zdroj: DENÍK/Michal Bílek