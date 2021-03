Hana Chmelová: Nedovedu si představit snídani bez chleba s máslem a medem

Snažím se, aby mí synové našli zalíbení ve včelách, podobně jako já. Postupně a pozvolna. Do ničeho je nenutím, ale snažím se, aby měli možnost si vše vyzkoušet. Jakmile si děti mají možnost něco vlastnoručně osahat, mají z toho ohromnou radost a s vervou se vrhnou i do tak náročných akcí, jako je vytáčení vlastního medu – jistě pochopíte, že med z jejich včelstva je o poznání lepší, než ten „můj“, ze včelstev, které stojí opodál. To pak nevadí ani několik žihadel, které každoročně na včelnici utrží.

Žihadel se Chmelovi nebojí.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner