Fotbalový i futsalový brankář Knobloch se vrhnul na funkcionařinu i politiku

„S futsalem jsem začal v Mnichově Hradišti. Dotáhli jsme to do druhé ligy. V roce 2002 jsme šli do bakovských Slavíků, kde jsme hráli pět let o titul, ale nakonec jsme ho nezískali,“ litoval Knobloch a dál navázal: „Po odchodu kluků jsme spadli do druhé ligy. Vzal jsem nabídku od prvoligového Benaga, kde jsem vydržel jen rok. Po postupu pražského SELPu do první ligy mě oslovil Dan Kolman. Během angažmá se ze SELPu stala Slavia, se kterou jsem zažil krásné semifinále s Chrudimí. Měli jsme ji na lopatě, ale prohráli jsme o gól v poslední minutě.“ Po konci ve Slavii dostal Knobloch ještě nabídku z České Lípy, kde po jedné sezoně kariéru ukončil.

Ondřej KnoblochZdroj: Deník/Michal Pavlík