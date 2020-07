Fotbal očima Pavla Šimáčka: Ze tří různých uhlů, ale vždy naplno

A novinařina? To bylo pro Pavla Šimáčka zase něco úplně jiného. „Jako novinář musíte zachovat nadhled, odstup a být neutrální. Objektivně posoudit všechny okamžiky, i když třeba byly sporné,“ upozornil na důležitou věc své, nyní již bývalé, pracovní činnosti. Té se věnoval od roku 2000 do roku 2018, kdy působil jako redaktor středočeské sportovní sekce Deníku, primárně v Benešově. „Hlavní pro mě bylo dělat to vždy naplno. Tak, jako každou věc v životě,“ řekl jasně. I proto vydržel častokrát u počítače sedět až do čtyř hodin do rána.

Zdroj: archiv Pavla Šimáčka