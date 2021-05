/FOTOGALERIE/ Stejně jako jeho kamarádi, vyrůstal Martin Pospíšil z Dolních Kralovic na venkově. Na rozdíl od nich ho ale nikdy nelákaly všudepřítomné traktory nebo kombajny. Od první třídy, po školním výletu má rád autobusy. „Od té doby jsem si říkal, že až vyrostu, budu šoférem autobusu. A to se mi nakonec také splnilo,“ potvrdil letos pětatřicetiletý muž.

Autobus Škoda 706 RTO a jeho proměna z vraku ve výstavní veteránský kousek. | Foto: archiv Martina Pospíšila

Nebylo to ale hned. Teprve ve třiadvaceti letech si za uspořené peníze udělal řidičský průkaz. Rodině se to sice moc nelíbilo a babička z toho byla úplně zoufalá, ale nic se nedalo děla. Martin dalších deset let pracoval jako řidič autobusu v ČSAD Benešov. V té době se už zabýval renovací osobních aut a motocyklů.