Divadelník Tomáš Remiš: Učíme se texty doma a pracujeme na kulisách

Na naše hraní moc nových herců nenabíráme a většinou si vystačíme. I přes to však sem tam někdo do souboru přibude. Před několika lety jsme přibrali alternaci za naší těhotnou herečku, která se stala výtečnou posilou našich řad. Do hry, kterou zrovna nacvičujeme, jsme museli přibrat také dva nováčky. Zatím se jeví oba nadějně. Myslím, že i oni prožili trému, i když při zkouškách to bývá většinou velmi pohodové a užije se mnoho srandy. Ale když přijde den D a máte se postavit před plné hlediště, tak tuhnou nohy i ostříleným harcovníkům. Po pár vteřinách ale tréma zmizí a začnete si užívat jak hru, tak publikum.

Tomáš Remiš v cimrmanovské Švestce (s červenou vázankou).Zdroj: archiv Tomáše Remiše