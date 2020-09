David Wolf: Díky pandemii jsme vystoupili konečně i na domácí půdě

Když vláda nastolila v březnu mimořádná opatření, měli jsme už pobaleny kufry a byli připraveni vycestovat. Jelikož to padlo, rozhodli jsme se využit možnost a vystoupit po ukončení nouzového stavu konečně doma v Benešově. Jsem za to rád a doufám, že se naskytne více možností předvést naše vystoupení a rozesmát lidi tady v České republice. Jen co to situace dovolí, plánujeme pár velkých představení v divadlech i v Praze.

Zdroj: DENÍK/Michal Bílek