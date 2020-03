Cesta Evy Brabcové k Podnikavé ženě roku vedla přes štrúdly

Povzbudila mne také dcera, která navrhla, že bych mohla dělat třeba štrúdl do krabice. Tak jsem si řekla, proč ne, za pokus to stojí. Pustila jsem se do toho a udělala si značku na název Štrůdl do krabice s kroužkem nad ‚u‘. Dnes jsem dokonce držitelkou ocenění Podnikavá žena roka 2016, což mě moc těší a je to pro mě velkou motivací pokračovat dále v tom, co mě baví a dává mi smysl.