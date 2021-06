„Na olympijských nominačních závodech jsem skončil třetí, takže jsem za dvěma úspěšnějšími kolegy prvním náhradníkem,“ vysvětlil čtyřicetiletý jezdec, ale zároveň připomněl, že hlavním cílem jeho úsilí bylo probojovat se právě na Evropu.

Koně jsou opravdu jeho život. Už celou dekádu pracuje Pavel Březina také jako instruktor jezdectví a vedoucí praxí na SZŠ a VOŠ Benešov. Do týmu pedagogů byl přizván, aby studenty naučil jezdit na koni, ale i péči o tato nádherná zvířata. Tyto úkoly plní beze zbytku na Školním statku v Pomněnicích. A právě tam se také přesně před deseti lety, konkrétně 28. května 2011, narodila Cona Cia, klisna, která mu pomohla k jeho největším sportovním úspěchům.

Nezasloužil se o ně jen on sám. O výkonnostní růst talentované české teplokrevné klisny se starala také škola. Ta ji podporuje už od hříběte. „Za vším je dlouhá a usilovná práce. A samozřejmě i trocha toho štěstí,“ potvrdil jezdec. Vrcholově může jeho klisna soutěžit ještě zhruba osm let. „Věřím, že má před sebou ještě dlouhou kariéru,“ dodal.

Na Školním statku žijí také dva, jak instruktor jezdectví prohlásil, „polobratři“ Cony Cii. Jeden je zatím na pastvě, druhého už Pavel Březina začíná jezdit. Připouští však, že není vůbec jisté, že půjdou ve stopách jeho klisny. Každý kůň totiž není talentovaný na závodění. „Možná to budou jen koně pro výuku studentů. Zatím je Cona Cia jediným koněm v historii školy, který dostal příležitost sportovat. Má totiž komplikovanou povahu, proto jsem se jí více věnoval,“ upozornil Březina.

Cona Cia prý není kůň vhodný pro studenty, ale pro sport je naopak vynikající. „Je hodně soutěživá. I když nemá takové fyzické přednosti jako jiní koně, je to velká bojovnice. To je její silnou stránkou,“ dodal Pavel Březina.

Výčet nejvýznamnějších úspěchů sportovní kariéry klisny Cony Cii:

2016 - 2. místo ve Finále kritérií mladých koní – Pardubice

2017 – 1. místo v CNC** - národní závody – Jaroszowka (POL)

2017 – 2. místo v CCI** - mezinárodní závody – Feldbach (AUT)

2017 – 1. místo ve Finále kritérií mladých koní – Kolesa

2017 – Účast na Mistrovství světa mladých koní – Lion d´Angers (FRA)

2018 – 8. místo na Mistrovství České republiky – Pardubice

2019 – 2. místo v CNC** - národní závody – Strzegom (POL)

2019 – Účast na závodech světového poháru – Strzegom (POL)

2019 – 1. místo Mistrovství České republiky – Borová

2019 – 2. místo v CCI*** - mezinárodní závody – Facimiech (POL)

2019 – První start na úrovni CCI**** - mezinárodní závody Baborówko (POL)

2020 – 3. místo na Mistroství České republiky ve všestrannosti – Borová

2020 – 5. místo v CCI***-L při závodech Světového poháru – Strzegom (POL)

2020 – 1. start na úrovni CCI****-L – Strzegom (POL) – Splnění mezinárodního kvalifikačního limitu na ME i OH.

Klisna Cona Cia

Klisna Cona Cia se narodila 28. 5. 2011 ve školních stájích na Pomněnicích. Je pokračovatelkou početné koňské rodiny, která se již po několik generací velkou měrou podílí na praktickém vzdělávání studentů v rámci vyučovacích oborů spjatých s koňmi. Přestože je současná doba pro chovatele koní nepříznivá, VOŠ a SZeŠ Benešov v něm po dlouhá léta pokračuje. Její studenti mají tudíž možnost sledovat výchovu a vzdělávání mladého koně od počátku až na vrchol jeho sportovních možností. Úspěchy klisny Cony Cii jsou o to cennější právě proto, že je koněm českého původu.

Svou sportovní kariéru započala vzhledem k jejímu vysokému vzrůstu až v pěti letech, což je o rok později, než je běžné. Díky tomuto prodlouženému dětství měla možnost se vypořádat se svým velkým tělem a naučit se ho lépe ovládat. Od počátku bylo zřejmé, že má klisna nadání, ale zároveň poměrně komplikovanou povahu. Není s ní jednoduché pořízení jak z hlediska ošetřování tak přepravy i ježdění.

Ve sportovní sezoně 2019 se klisně s učitelem praktického vyučování, Pavlem Březinou, podařilo vyhrát Mistrovství České republiky ve všestrannosti v nejobtížnější seniorské kategorii. Tentýž rok byla vyhlášena třetím nejúspěšnějším koněm v této disciplíně za rok 2019. Předčili ji pouze dva soupeři zahraničního původu, kteří již měli splněnou kvalifikaci na olympijské hry do Tokia. Dalším obrovským úspěchem sezony 2019 je absolvování závodů na úrovni CCI****-S v polském Baborówku. Na této úrovni se koná například Mistrovství Evropy.

V průběhu sezony 2020 stoupala výkonnost klisny ještě výš. Na Mistroství České republiky se Coně Cie s Pavlem Březinou podařilo obsadit třetí místo. Dále klisna absolvovala další čtyři mezinárodní starty. Při posledním závodě na úrovni CCI****-L dvojice dokázala splnit mezinárodní kvalifikační limit na Mistroství Evropy i olympijské hry.

Díky tomu je Pavel Březina a Cona Cia v současné době v pozici prvních náhradníků na Olympijské hry do Tokia. Česká republika má na OH v Japonsku zajištěna do soutěže všestrannosti dvě postupová místa. Pokud by tedy jedna z nominovaných dvojic nemohla do soutěže nastoupit, bude nahrazena právě Pavlem Březinou a Conou Ciou, reprezentujícími VOŠ a SZeŠ Benešov.

V posledních dvou jmenovaných sezonách se klisna na domácí půdě zúčastnila pouze závodů Mistroství republiky, jelikož v České republice se ve všestrannosti nepořádají závody tak vysoké úrovně.

Pro budoucí uplatnění studentů VOŠ a SZeŠ Benešov je velkým přínosem sledovat přípravu koně na vrcholové závody národní i mezinárodní úrovně. Zároveň mají možnost své dotazy konzultovat přímo se svým učitelem praktického výcviku. Ve stopách Cony Cii by mohli pokračovat i její dva bratři. Doufáme, že bude jejich případná sportovní kariéra stejně úspěšná.

Zdroj: SZeŠ a VOŠ Benešov