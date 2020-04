Augustín Varačka: Věřím, že o prospěšnosti kávy není pochyb

Vhodně balená káva má nejvýraznější charakteristiky v období od sedmi do deseti dnů po upražení, po dobu cca jednoho měsíce. Po upražení probíhají v kávě chemické procesy a je potřeba nechat kávě čas se ‚vydýchat‘. Kávu zákazníkovi i umeleme, ale upozorňujeme na to, že semletá káva by se měla v co nejkratší době spotřebovat, protože při mletí dochází k uvolnění olejů a káva má tendenci se rychleji kazit.