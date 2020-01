Anna Horáková: Ráda bych se podívala na zoubek ilustracím

Ráda si člověka rozebírám do částí, které důkladně prozkoumám a pak si jej poskládám celého znovu; do jednoho celku. Výtvarné výchově jsem se věnovala na místní základní umělecké škole od druhé do deváté třídy, poté jsem si ji ve škole vybrala na další dva roky jako volitelný předmět místo hudební výchovy.