Anna Chvalkovská: Naplňuje mě, když pomohu klientům cítit se lépe

Když jsem ještě dělala na neurologickém oddělení, mimořádně mne naplňovalo, když pacienti, které tam přivezli na vozíčku po mozkové příhodě nebo jiném těžkém neurologickém onemocnění, po pár týdnech těžké práce odcházeli po svých. Často z nás obou tekl pot, ale stálo to za to. To bylo ale ještě za socialismu a já byla řadová pracovnice banskobystrické nemocnice.