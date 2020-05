Anna Balatová: Chybí mi mládí, ale jinak bych na svém životě neměnila nic

Po ukončení kurzu praktické režie jsem začala režírovat, a to nejen pohádky ale i komedie a dramata. Ráda vzpomínám na díla Tennessee Williamse Sladké ptáče mládí, nebo Tramvaj do stanice Touha, z muzikálů Cikáni jdou do nebe, Limonádový Joe, Rokenrol pro Bejbyho. Spolupracuji se skvělými muzikanty jako Václav Brejška, Jiří Pekař, Karel Skopec, Michal Dufek nebo Dan Netušil. Do divadla jsem přitáhla i dceru Kateřinu a na chvíli i syna Mariána.