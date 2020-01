Zlatý oříšek získal akordeonista Viktor Stocker z Kladrub u Vlašimi

/FOTOGALERIE/ Nejtalentovanější děti České republiky byly představeny v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze na vyhlášení výsledků ankety Zlatý oříšek, která už přes dvacet let cíleně vyhledává mladé talenty. Z 21 finalistů ve věku od 6 do 14 let jich dvacetičlenná porota vybrala sedm a mezi nimi i výjimečného akordeonistu Viktora Stockera z Kladrub u Vlašimi.

Vítěz ankety Zlatý oříšek 2019: akordeonista Viktor Stocker z Kladrub u Vlašimi. | Foto: DENÍK/Michal Bílek