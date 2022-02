„S Petrem jsme chodili do autoškoly a dělali si papíry na pionýra,“ zavzpomínal lídr kapely Štěpán Kojan s tím, že jejich společné zájmy se pak spojily právě v Keksu.

„Hrál s námi hodně dlouho, byl u všeho důležitého v začátcích kapely, myslím až do roku 2007. Byl to hodně dobrý bubeník a také zpěvák. Hlasem to byl takový druhý Jirka Schelinger. Měl i nabídky z velkých kapel, jako byl například Katapult, na jehož Lesním manekýnovi jsme tenkrát ujížděli,“ vyprávěl Kojan.

Na Petra Štěpánka má řadu vzpomínek také Josef Dalibába, který spravuje Keksu web. Deníku zaslal i archivní fotografie. „Snad pomohou se vzpomínkou na skvělého člověka a kamaráda,“ dodal Dalibába.

