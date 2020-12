Proto také dokázal zorganizovat venkovní koncert spočívající ve vystoupení tria trubačů během Štědrého dne. Ti své posluchače zaujmou nikoliv v koncertním sále nebo z bezprostřední blízkosti na nějakém náměstí, ale z věže votického kostela sv. Václava. Vhodné místo pro takové od publika oddělené vystoupení našel farář na kostelní věži zvané Václavka.

„Koncert trubačů, kteří zahrají vánoční koledy začne ve čtvrtek 24. prosince v pět hodin odpoledne zvoněním zvonu,“ uvedl Václav Revenda s tím, že zvonění bude od 16 hodin předcházet mše svatá zaměřena pro rodiče s dětmi.

Samotné troubení by nemělo být delší než půl hodiny. Navíc farář zařídí zveřejnění slov jednotlivých koled, aby si je lidé dole pod věží mohli s trubači také zazpívat.

„Věž je dost vysoká a myslím, že trumpety budou slyšet do širokého okolí. Věřím, že si řada lidí otevře okno nebo se jen na chvíli zastaví a s trubači si pěkně zazpívá,“ sdělil votický duchovní s tím, že jeho velkým přáním je, aby si všichni i letos, přes to všechno, co se kolem nás děje, Vánoce pěkně užili.

Na Václavku kvůli koncertu vystoupá ředitel Základní umělecké školy ve Voticích Milan Včelák, který pro ten okamžik zahraje na baryton. Jeho bratr Petr a Radek Němec z Prahy si na ochoz věže vezmou trumpety. „Předpokládáme, že zahrajeme zhruba deset koled. Musíme se ale na hraní dobře připravit, na věži bude foukat a bude tak kromě tmy také pěkná zima,“ dodal ředitel votické 'zušky'.