Tyto originální a jedinečné výsledky usilovného tvoření klientů centra, kteří do nich vložili srdce, se prostřednictvím nakupujících zákazníků změní ve finanční hotovost a ta zajistí další provoz tvůrčích dílen centra.

Prodejní výstava je otevřena do čtvrtka 14. listopadu od 8 do 16 hodin, v pátek 8. listopadu do 17 hodin. V rámci výstavy nabízí i ukázky prací z jednotlivých atelierů.