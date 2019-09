Vystavují fotografie z období Sametové revoluce

/FOTOGALERIE/ Složit mozaiku revolučních listopadových dní se pokusilo město Votice v zastoupení místostarostky a ředitelky Kulturního a informačního centra Votice, Jaroslavy Pokorné, pro expozici, kterou nazvali 30 let svobody. Jak se to povedlo, to mohli posoudit návštěvníci vernisáže výstavy v pátek 27. září v Klášteře Sv. Františka z Assisi.

Vernisáž výstavy 30 let svobody v Kláštere sv. Františka z Assisi | Foto: Deník / Eva Kovaničová