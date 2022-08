Poté přijde první koncertní čas hudebního garanta Krásných ztrát Live Michala Prokopa, který s kapelou Framus Five představí nejen písně z posledního alba Mohlo by to bejt nebe…, ale nezapomene samozřejmě ani na svoje desetiletími prověřené hity. Noční časy budou patřit dvěma vpravdě legendárním kapelám vzniklým v 80. letech, Vltavě a Lauře a jejím tygrům.

Michal Prokop diváky ve Všeticích potěšil, Martin Kraus je nadchl

Sobotní program zahájí ve 14 hodin Jan Burian se svojí novou rockovou kapelou a na něj naváže sólovým blokem jeho bývalý kolega z populární dvojice, písničkář Jiří Dědeček.

„Poté se začne hlavní scéna opět pozvolna zalidňovat, nejprve Michal Prokop Triem, ve kterém naši pěveckou hvězdu doprovodí její dlouholetý spoluhráč, houslista Jan Hrubý, a nástupce Luboše Andršta na postu kytaristy Pavel Marcel,“ zvou organizátoři. Sobotním hostem ze Slovenska bude slovenský bluesman Peter Lipa. Večerní festivalové časy pak obsadí Janek Ledecký, Tata Bojs a ve finále roztančí všetický areál Los Made In Barcelona.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Podle pořadatelů zbývalo v pátek dopoledne ještě posledních pár balíčků ubytování ve skautských stanech se vstupenkou, případně vstupenky bez ubytování.