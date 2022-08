„Při těchto různých aktivitách, které jsem měl, si vždy připomenu, jak moc jsou pro mě hraní, zpívání a kontakt s divákem důležité. Je to prostě to nejfantastičtější, co je,“ tvrdí zpěvák, od jehož triumfu ve druhé řadě televizní soutěže Česko hledá SuperStar uplynulo už sedmnáct let.

Vzpomínky mu ale stále zůstávají, i když život žije naplno dál. Stále se snaží hledět dopředu a skládat nové písně. A že mu to jde, dokazují i čtyři vydaná CD, která má na svém kontě.

V plánu měl doplnit také svou diskografii o živý záznam z koncertu, ale to bohužel nevyšlo kvůli covidu. Už dvakrát měl dokonce daný termín v pražském Paláci Akropolis, ale vždy z toho, právě kvůli pandemii, sešlo. K projektu se ale určitě vrátí.

Duet s Leonou Machálkovou

Nyní přišel čas natočit další řadové album, neboť má plný šuplík nových písní, které napsal právě době, kdy se nedalo koncertovat.

„Letos to ale rozhodně nebude,“ říká Vlasta Horváth, jednu novinku nicméně přece jen prozradil. „Jde o další vánoční duet, který jsem loni nazpíval s Leonou Machálkovou. Jedná se o píseň s názvem Přihořívá, kterou jsem před časem natočil pro své fanoušky. Přišlo mi trochu škoda, že tato píseň nedostala většího rozměru, a tak jsem se rozhodl, že ji trochu oprášíme a nazpíváme ji s Leonou jako duet. S výsledkem jsme oba velmi spokojeni a myslím, že i fanoušci se mají na co těšit.“

Vystoupí i s dcerou?

Už tento čtvrtek 25. srpna od 19.30 zahraje Vlasta Horváth se svojí kapelou a kamarády muzikanty Janem Mikuleckým, Romanem Horváthem a Janem Doležalem koncert pod širým nebem na zahradě za Domem kultury v Čerčanech. V případě nepříznivého počasí se vystoupení přesune do sálu domu kultury.

„Moc se těším, přece jen hrát takřka doma, je krásný pocit. Bude tam spousta lidí, které znám, věřím, že atmosféra bude parádní. Ještě bych rád připomněl, že padesát korun z každé zakoupené vstupenky poputuje na konto Hospice Dobrého pastýře Čerčany,“ podotkl Horváth.

Zároveň přemítá o tom, zda na pódiu vystoupí i jeho jedenáctiletá dcera Linda, se kterou před dvěma lety nazpíval vánoční duet Chvíle vánoční.

„To je vážně ve hvězdách. S Lindou to není jednoduché. Když s námi zpívala, bylo to něco od Adéle, ale to už prý nechce zpívat. Vždycky říká, že zpívat nebude a v půlce koncertu za mnou přijde, že by ráda vystoupila. Tak uvidíme, jak to dopadne v Čerčanech. V každém případě nějaké překvapení divákům nachystám. Jsem rád, že jsme překonali to divné období. Je pravda, že všeobecně na muziku chodí méně lidí. Ale ti, co přijdou, jsou skvělí. Chemie mezi mnou a publikem a kapelou je v pořádku, je pořád stejná, baví nás to. Když jdeme před lidi dobře naladěni, s pozitivní energií a pokorou, tak je to vždy parádní koncert, ať tam jsou tisíce nebo jen desítky lidí.“