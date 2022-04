Mezi hlavní úkoly záchranné stanice patří nejen léčba zvířat, ale i jejich návrat do přírody. Ne vždy se to povede, proto se hledá zvířatům jiné umístění. A to jak ve vlašimské para ZOO, tak i v jiných podobných zařízeních. Do soukromých rukou putují zvířata jen ve výjimečných případech.