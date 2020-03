Ve Vlašimi, druhém nejdůležitějším sídle někdejšího velkého okresu Benešov, kde žije přes 12 tisíc lidí, současně uzavřeli všechna městská vnitřní sportoviště. Týká se to zimního stadionu, sportovní haly, bazénu i sporthotelu. Účel takových kroků města je přitom jediný – zabránit shromažďování většího počtu osob a tím překažení případného šíření nákazy.

„Bohužel musíme přistoupit rovněž ke zrušení dalších kulturních akcí jako jsou koncerty, divadelní představení, besedy a přednášky, ale také největší akce – májových slavností,“ sdělil Luděk Jeništa s tím, že vlašimská radnice jednala také s ČSAD Benešov o maximální dezinfekční údržbě vozidel vlašimské městské hromadné dopravy a přechodu na prázdninové jízdní řády. „Stejná hygienická posílení platí i v prostorách našich úřadů,“ dodal starosta Vlašimi.

Online reportáž

Také ve Vlašimi, stejně jako v Benešově v rámci zákona vyčlenili pro potřeby hlídání dětí pracovníků Integrovaného záchranného systému jednu mateřskou školu. „V objektu poskytneme hlídání dětí jejichž rodiče jsou zapojeni do nezbytných činností v rámci prevence a pomoci. Týká se to zdravotníků, policistů, hasičů i hygieniků,“ připomněl starosta a doplnil,že v případě potřeby město požádá i o dobrovolnickou práci vlašimské občany, kteří by byli ochotní pomoci a splňovali podmínky pro konkrétní práci.

„V poslední řadě apeluji také na seniory, ale i jejich děti, případně vnoučata a příbuzné, aby se snažili být v následujících dnech maximálně izolovaní od ostatních lidí,“ požádal Luděk Jeništa. To podle něj platí samozřejmě rámci možností. Pokud ale senioři nemají možnost pomoci svých nejbližších, mohou se obrátit na telefony Charity Vlašim 739 580 363 nebo 734 165 062. „S charitou jsme vzájemně v kontaktu a v případě potřeby jsme proto připraveni pomoci dalšími našimi složkami,“ ujistil vlašimský starosta.

Vyšší moc zasáhla, jarmark ani čarodějnice v Benešově nebudou



I když se čarodějnice, i ty organizované městem Benešovem na Masarykově náměstí konají až během Valpuržiny nebo také Filipojakubské noci, tedy v té na první máj, letos tomu tak nebude. „Vzhledem k neočekávanému vývoji současné situace budou v Benešově zrušené celé prvomájové slavnosti, včetně čarodějnic a jarmarku,“ uvádí Markéta Pazderová z MěÚ Benešov s tím, že v tuto chvíli existuje alespoň naděje, že si příznivci oslav budou moci absenci tradičního svátku vynahradit. To by se mohlo stát během velkých prázdnin při multižánrovém festivalu Benešov City Live a také oslavách výročí první zmínky o Benešovu, v září.



Starosta města Jaroslav Hlavnička, vyzval současně obyvatele města, aby zachovali klid, chladnou hlavu, řídili se zdravým rozumem. "Naše země je v nouzovém stavu, proto všichni dodržujme nařízení, která vláda naší země vydává, právě na základě vyhlášeného nouzového stavu vládou České republiky, krizovým štábem Středočeského kraje, krizovým štábem našeho ORP a respektujme je v plném rozsahu," připomněl starosta. "Omezme pohyb na veřejnosti, nesrocujme se, buďme ohleduplní k ostatním. Nosme roušky nebo si jinak chraňme obličej, snížíme tím riziko nákazy sebe i ostatních. Pokud jste v karanténě, důsledně ji dodržujte. Pokud jste v seniorském věku, nebo jste chronicky nemocní, zůstávejte doma," dodal Jaroslav Hlavnička.