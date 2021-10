O hudební část programu se postaraly kapely Kira, středověká skupina Dei Gratia a směsí lidovek a folku přítomné potěšila formace Náhodná setkaní. Nejen děti pobavilo vystoupení divadla Studio dell’arte s představením Sněhurka. Velmi zajímavá byla pivovarská show, která seznámila zájemce s historií pivovarnictví, a to včetně ukázky funkčního modelu parostrojního pivovaru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.