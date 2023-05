Video, foto: Nad řekou duněli Kabáti. V Sázavě zahrál jejich revival

Richard Karban

Sobotu si v Sázavě užili hlavně příznivci teplické kapely Kabát. A protože koncert originálu by byl finančně náročný a do Tábořiště u Hrocha by se jejich aparatura možná ani nevešla, přijel sem zahrát její hity skupina Kabát Revival z Varnsdorfu.

V sobotu se v Sázavě v tábořišti U Hrocha konal koncert kapely Kabát Revival. | Video: Richard Karban