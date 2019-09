Právě v Tloskově se totiž natáčel film, který bude vycházet ze světově proslulého kultovního snímku režiséra Quentina Tarantina Pulp Fiction: Historky z podsvětí. A i když se v půlhodinovém filmu objeví i profesionální herci Jaroslav Dušek a Ivan Franěk, hlavní role budou mít klienti Jirka a Ondra.

„V Tloskově máme kapelu Kabrňáci a jejich saxofonista Jirka s ní jel do Portugalska. Překladatelka mi tam říkala, že je podobný Johnu Travoltovi,“ uvedl ředitel ústavu Matěj Lipský prvopočátek nápadu, který tehdy ještě vlastně ani neexistoval.

Později, v rámci rozhlasových festivalů, se jednoho zúčastnilo i Rádio Tloskov. Živý, noční vstup před kapelou Kabát měl Ondra. Na sociálních sítích, kde byly také obrázky, to někdo okomentoval, že vypadá jako Samuela L. Jackson.

„A tehdy mě napadlo, že by se díky tomu mohl natočit Pupl Fiction. Problémem ale bylo, že zatímco Ondra do toho šel hned, Jirkovi se nechtělo. A trvalo rok, než se rozhodl a svolil,“ řekl ředitel CSS.

Na to se spojil Matěj Lipský s profesionální produkcí a od německé firmy získal i zápůjčku filmové techniky za 13 milionů korun. Vznik snímku pak už ani nemohl být záležitostí malého štábu. Ten nakonec měl 28 lidí.

Jenže, lidé se odlišností bojí a pokud by klienti ústavu vystupovali jako gangsteři v Tarantinově originálu, hodnocení by se nejen potvrdilo, ale i prohloubilo.

„A to jsme nechtěli. Proto jsme k filmu přistoupili jinak, terapeuticky,“ uvedl ředitel s tím, že proto také zjišťoval, co by si „herci“ z Tloskova chtěli sami zahrát. „Samozřejmě, že gangstery, protože jsem jim o tom říkal. Ale také další řadu rolí. Nakonec nám z toho vyšel tak trochu Monty Paton,“ směje se šéf CSS.

Ve skutečnosti v Tloskově vznikaly filmy dva. Prvnímu, který je také založen na improvizovaných dialozích a nemá ani scénář, říkají zatím pracovně Tloskov Fiction. „Jenže klienti neumí slovo Fiction vyslovit, a tak říkají filmu zjednodušeně, Tloskov fičí,“ potvrdil Lipský.

Druhým snímkem je dokument Jany Počtové o natáčení. Ale nejen o něm. Premiéru by měl mít Tloskov fičí napřesrok na jaře. Hudbu by měly dodat kapely, které už v Tloskově hrály. Ještě před tím však diváci uvidí trailer. Ten podle Lipského bude takový, že to bude vypadat, jako by se v Tloskově skutečně natáčel velkofilm. Ani ten však není poslední terapeutická aktivita Matěje Lipského.

„Mám nápad, ale nemohu ho říci. Bude to krásné, i když to nebude nebude souviset s uměleckou scénou. Vyjdeme s tím v lednu. A protože to v rámci terapie nikdo v Česku, ale ani na světě nedělá, nemohu to zatím prozradit,“ dodal se smíchem ředitel CSS Tloskov Matěj Lipský.