Klub rodičů při Základní škole Jankov připravil pro místní i přespolní v jankovském společenském sálu v pátek 24. ledna od 20 hodin ples. O zábavu se postará skupina Unigena, v rámci doprovodního programu vystoupí také žáci deváté třídy a kapela Sakramejdlo. Vstupní poplatek je tradičních sto korun.

Květa Špačková, předsedkyně kulturně společenské komise Heřmaniček a členka místního dobrovolného hasičského sboru prozradila, co se bude dít v její vsi: „V místní sokolovně bychom rádi zpříjemnili sobotní večer 25. ledna lidem z Heřmaniček a okolních vesnic hasičským plesem. Velkým lákadlem může být možnost výhry v tombole, do které jsme od sponzorů získali hodnotné dary, mezi jinými i televizi jako hlavní cenu. Kdo zůstane do půlnoci, zažije překvapení a nebude samozřejmě chybět chutné občerstvení a široký výběr alko a nealko nápojů. A nesmím opomenout hlavní program, hrát k tanci a poslechu bude jihočeská dechová kapela Valdaufinka.“ Ples začne ve 20 hodin a vstupné je 100 korun.

Dospělí mají o zábavu tento víkend postaráno, ale co dětí? Na ty čeká v sobotu 25. ledna od 14 hodin maškarní karneval ve Farmaparku v Soběhrdech. Ty, které se dostaví v masce, to mají dokonce zdarma. Připraven je bohatý program a vytápěná krytá herna, kde se zabaví jak děti, tak i rodiče. Na programu bude dětská diskotéka a soutěže, pak vystoupení kouzelníka 'Pana Kravaty', volná zábava a prodej tombolových lístků s možností vyhrát hodnotné ceny. V 17 hodin pořadatelé vyhlásí nejlepší masku. V rámci zábavy si mohou návštěvníci užít i procházku za zvířátky. Dospělý si zaplatí 240 korun a dítě bez masky 190 korun.