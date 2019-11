Úvodního slova se ujal Leoš Šedo, kdy vtipnou formou představil pořadatele. Následovala prohlídka výstavy, která připomíná akce pořádané Jinou Vestou. Hlavní myšlenka výstavy je: bez 17. listopadu nebylo by Jiné Vesty ani akcí.

Zajímavou částí výstavy je expozice u komína, která znázorňuje postoj Jiné Vesty k současné společnosti. Rozměrově největším exponátem je jakási plakátovací stěna, která je plná plakátů zvoucí na jednotlivé koncerty či výstavy, doplněna sprejem vytvořenými nápisy. Nechybí tam ani na ramínku zavěšená vesta, symbol této společnosti.

Po prohlídce výstavy následovalo menší divadelní představení v podání Jiné Vesty. Vtipně pojal divadelní nápovědu jeden z protagonistů. Nápovědní budku nahradil papírovou krabicí, ve které byla zabudována čelová svítilna. Tento celek si nasadil na hlavu a usadil se pod pódium pece, které tvořilo jeviště hry. Po představení následovala volná zábava a malé pohoštění.

Samotnou výstavu je možné navštívit do soboty 30. listopadu vždy od úterý do neděle od 10 do 16 hodin.

Vladimír Trmal