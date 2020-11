„Chtěli jsme pro slavnostní premiéru snímku přestavět naší tělocvičnu. Neměl chybět červený koberec, fotografové, filmaři, ani beseda s tvůrci, ale nic z toho se zatím nestane,“ zalitoval ředitel ústavu Matěj Lipský.

Vysněný snímek je dalším neotřelým způsobem terapie. Jak se záměr nakonec povedl, budou moci posoudit nejen sami klienti, ale také čeští a zahraniční diváci. „Až bude film hotový, chceme ho opatřit anglickými a také japonskými titulky. Máme kontakty v Japonsku a USA a chceme ho tam přihlásit na festivaly krátkých filmů. A totéž ho čeká také v Česku, protože do distribuce klasických hraných filmů ho asi nikdo nezařadí,“ míní ředitel.

Jenže do celého plánu nemluví jen covid, ale i finanční situace. „Na dokončení nám nyní chybí zhruba půl milionu korun,“ přiznal ředitel a doplnil, že kromě svých běžných pracovních povinností se ve volném čase věnuje i shánění sponzorské finanční podpory.

Natočit film vskutku není levnou záležitostí, ačkoliv se v závěru bude jednat pouze o půlhodinový snímek. Jen dva natáčecí dny, během nichž film v exteriérech vznikal, přišly na půl druhého milionu korun. Film totiž vytváří profesionální štáb se špičkovou technikou.

Podle Matěje Lipského celý poměrně rozsáhlý štáb pracoval pouze za úhradu režijních nákladů, tedy bez zisku. „Měli jsme například půjčenou zdarma i kamerovou techniku, čímž jsme ušetřili zhruba jeden a půl milionu korun,“ podotkl ředitel.

Finančně náročné jsou i další úkony. „Pro nahrávání filmové hudby potřebujete muzikanty a také studio Další peníze stojí mix děje filmu se zvukem a hudbou, postprodukce, tedy střih.Za náklady to pro nás udělá můj strýc Dalibor Lipský. Další peníze stojí barvení na plátně, triky nebo titulky,“ vyjmenoval Lipský a připustil, že v současné době existuje zatím jen režisérský střih. V těchto dnech by měl snímek doputovat až do střižny a skladatel Jiří Pazour pak k němu přidá i svou hudbu.

Vzhledem ke covidové situaci Matěj Lipský očekává, že premiéra proběhne až na podzim 2021. „Věřím, že v tu dobu už bude na nemoc očkovací látka a premiéra se opravdu bude konat u nás v Tloskově,“ přeje si ředitel s tím, že by byl moc rád, protože většina klientů nikdy v opravdovém kině ani nebyla.

Prvotní myšlenkou Matěje Lipského bylo natočit jen několik scén, oslovit scénáristy a pak hledat grant na financování většího filmu. Scénky měly vycházet z filmu režiséra Quentina Tarantina Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Děj měl popisovat to, kde se v New Yorku vzali dva hlavní „hrdinové“ – gangsteři. Natáčení se stalo komplexní terapií. „Bylo tam všechno – muzikoterapie, dramaterapie, pohybová terapie. Natáčení se zúčastnilo třicet profíků a také dvacet klientů,“ připomněl Matěj Lipský.

Někteří z nich dělali klapku, jiní drželi mikrofony, jeden převzal post asistenta režie. Další dokonce maloval kulisy s filmovými výtvarníky. Kromě toho někteří klienti měli malé kamery a natáčeli dění na place. Z jejich nahrávek vznikne film o filmu, který bude jako „předskokan“ uveden při slavnostní premiéře.