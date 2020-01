Na odpolední zábavu pro celou rodinu mohou návštěvníci dorazit v kostýmu, ve společenských plesových šatech a nebo jen tak si užít tanec se svými dětmi. K tanci a skotačení bude hrát hudba z pohádek a dětských filmů, děti dostanou různé úkoly, za jejichž splnění následuje odměna.

Ve čtvrtek 16. ledna bude ukončena na facebooku soutěž, ve které bude možné vyhrát dvě vstupenky. Podmínkou je být fanouškem stránky centra Motýlek a uvést v komentáři nejoblíbenější Disney postavičku. Aby byla soutěž platná, musí se zapojit nejméně 50 soutěžících.

Programem budou provázet postavy z Disney světa. Vstupné je sto korun za osobu, členové MC Motýlek zaplatí 80 korun a děti do dvou let to mají zdarma.