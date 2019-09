Tip Deníku: Mezno slaví 550 let od první dochované písemné zmínky

Již 550 let od první dochované písemné zmínky oslaví v sobotu 14. září obec Mezno, nejjižnější obec Kraje blanických rytířů. Zastupitelstvo obce zve na celodenní program, a to nejen rodáky a sousedy z Mezna a všech jeho místních částí, ale všechny, kteří by rádi poznali tuto obec na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje.

Mezno. | Foto: Deník / Redakce

„Ve spolupráci s místními spolky jsme připravili bohatý celodenní program pro všechny věkové kategorie. Začátek oslav jsme stanovili na 10. hodinu, ale oproti původnímu programu jsme jej přesunuli na místní fotbalové hřiště, v 15.30 hodin uctíme u nově zrekonstruovaného pomníku památku padlých hrdinů v první světové válce. Mezi 16. a 18. hodinou se v kulturním domě uskuteční hlavní program oslav, sestávající se mimo jiného z exkurze historií osad, povídání kronikářky obce a prezentace místních spolků SDH Mezno, SDH Mitrovice, MS Hubert Mezno, TJ Sokol Mezno a zapsaného spolku Mezeňák," přiblížila hlavní body programu starostka Mezna Eva Otradovcová. Koordinátor oslav Rudolf Vobruba doplnil: „Mezi 11. a 15. hodinou budou mít děti možnost vyzkoušet si jízdy na dopravním hřišti, mezi 12. a 15. hodinou seznámí hasiči a zdravotní záchranáři zájemce s technikou, kterou používají při výkonu svých profesí, od 19 hodin zveme na taneční zábavu se Studiem 95." Na památku si budete moci z oslav odnést nový turistický leták obce Mezno, vydaný Krajem blanických rytířů, z.s., jehož je obec členem. Nad oslavami převzala záštitu hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

