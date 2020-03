Uctí památku kamaráda a navíc pomohou těm, kteří se potýkají se zákeřnou nemocí. Tak si další působnost v kapele postavili mladí muži z benešovského rockového ATD. „Náš milovaný Franta nás opustil před několika týdny, ale pořád budeme slyšet ten jeho charakteristický smích,“ řekl Matěj Mareš, jeden z muzikantů ATD s tím, že na Frantu budou s kamarády vzpomínat také kvůli jeho upřímnosti, neutuchajícímu optimismu i věčné rebelii.

Kapela ATD při Konopišťském evergreenu. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Než Franta Chotovinský na začátku února navždy odešel, kamarádi mu slíbili, že pokud by došlo na nejhorší, rozloučí se s ním pořádným rockovým mejdanem s publikem. Přesně tak, jak by si to přál. A svůj slib již brzy splní. „Na jeho počest ale uspořádáme akci s daleko hlubším smyslem a přidanou hodnotu,“ podotkl Mareš.