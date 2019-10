I sobotní cyklistická vyjížďka je ostatně spojená s osvěžením a občerstvením. Pořádá ji nymburský pivovar – a tak je ohlášena jako akce pro příznivce cyklistiky a postřižinského piva. Postřižinský cyklozavírák, který se koná již po deváté, také přímo v pivovaru začíná. Odtud se pak účastníci dopoledne vydají na 41kilometrovou nenáročnou projížďku rovinatým Polabím, jehož trasa většinou vede po lesních a polních cestách či cyklostezkách.

Dokonce již do osmatřicátého ročníku vstoupil oblíbený dálkový pochod nazvaný Za malínským křenem. Na výšlap do okolí Kutné Hory po trasách v dálce od 11 do 50 kilometrů se účastníci vydávají v sobotu dopoledne od klubovny TJ Turista Kutná Hora v Družební ulici. Výjimkou jsou ti, kteří si zvolili stokilometrovou trasu; pro ně noční úsek začal už večer.

Vinný košt s hudebním programem až do pozdního večera se v sobotu koná na příbramském náměstí T. G. Masaryka. Vstup na degustační festival představující produkci českých a moravských vinařství je zdarma, avšak víno se nalévá pouze do festivalových sklenic za 100 Kč. Pro děti jsou připraveny skákací hrad, tvůrčí dílničky a soutěže. Státní smutek vyhlášený v souvislosti s pohřbem Karla Gotta plánovaný program neomezí. Organizátorka Lucie Vrtišová informovala, že s uctěním památky zesnulého zpěváka se počítá polední minutou ticha, na niž navážou jeho písně – a rovněž vystupující zpěvačka Teri zazpívá písničku na jeho počest.