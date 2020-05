Zasvé vzaly kvůli koronavirovým opatřením původní plány, že na objektech, které nejsou otevřeny celoročně, bude návštěvnický provoz zahájen počátkem dubna. V rámci preventivních opatření naopak musely v březnu uzavřít své brány i ty památky, které byly v provozu – a ve srovnání s loňskem se setkávaly s vyšší návštěvností.

Otevřou, ale s omezením

Zážitkový půst daný od 10. března koronavirovými omezeními dokázalo od poloviny května zčásti napravit zpřístupnění některých zahrad a parků, vybraných nádvoří a dalších částí venkovních areálů – v plném rozsahu však skončí až v posledním květnovém týdnu, kdy se otevírají interiéry. I když v pondělí běžně bývá zavřeno, na většině státních památek to tentokrát platit nebude.

Ani pak to neznamená, že by se kasteláni se svými týmy mohli vrhnout do práce s tím, že návštěvníkům vynahradí programy, jež se nemohly uskutečnit během dvou jarních měsíců. Jakékoli „dohánění“ se neplánuje. Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková upozornila, že řada omezení a preventivních opatření nadále zůstává v platnosti.

Sezona se může protáhnout

O hlavní návštěvnické sezoně se předpokládá, že bude zcela jiná než ty předešlé. Nejen kvůli koronavirovým pravidlům, ale i s ohledem na očekávané omezení letního cestování přes hranice – což by mohlo přinést větší zájem domácích návštěvníků, ale na atraktivních objektech, jako jsou třeba Karlštejn či Konopiště, zase úbytek těch zahraničních. Kdy hlavní sezona skončí, se teprve ukáže. Vedení památkového ústavu uvažuje o jejím prodloužení – v září by mnohde neměli otevřeno jen o víkendech, ale po celý týden – o tom však má být rozhodnuto až na sklonku prázdnin podle návštěvnického zájmu. Mohlo by dojít i na zrušení zavíracích dnů s tím, že by památky zůstaly přístupné sedm dnů v týdnu.

V centru dění Valdštejnova hrobka

I když se vedle prohlídek počítá třeba i s přednáškami či výstavami, zasvé vzaly plány na řadu kulturních či společenských aktivit a doprovodných programů. Zachován však zůstane plánovaný motiv sezony roku 2020: zaměření na Valdštejny v rámci již desátého ročníku cyklu Po stopách šlechtických rodů. Právě Valdštejnové mají také vévodit tradiční Hradozámecké noci, jež by se uskutečnit měla; plánovaným termínem je poslední sobota v srpnu. Jejím celorepublikovým centrem se má stát zámek v Mnichově Hradišti s hrobkou Albrechta z Valdštejna v kapli sv. Anny, kde se připravuje rozšířená expozice. Již v červenci se zde návštěvníci mohou těšit na širší nabídku valdštejnských interiérů, ale také na představení, jak se za posledních sto let měnila prezentace odkazu rodu a jeho sbírek. Albrechta z Valdštejna jako pobělohorského vlastníka však budou podrobněji připomínat také třeba na Konopišti u Benešova.

Pro závěr roku se na hradech a zámcích počítá s oblíbenými adventními programy.

Koronavirová omezení na památkách

- Při pobytu v areálu platí povinnost dodržovat dvoumetrové odstupy

- Návštěvník musí mít zakryté dýchací cesty po celou dobu pobytu v areálu; při vstupu do pokladen či na sociální zařízení je povinen dezinfikovat si ruce

- Zmenší se návštěvnické skupiny: podle charakteru památky, dané především její velikostí, budou mít od pěti do dvaceti členů

- Mimo provoz zůstanou dotykové obrazovky, nebude možné půjčit si audioprůvodce



Zdroj: Národní památkový ústav