/VIDEO, FOTOGALERIE/ Bohatý program nabídl v sobotu 1. dubna tradiční Velikonoční jarmark ve Vlašimi. Do Spolkového domu a jeho zahrady přilákal množství návštěvníků.

Velikonoční jarmark ve Vlašimi. | Video: Richard Karban

Nejprve zahrál šramlband Péro za kloboukem letité staročeské písně. Soubor Dei Gratia šel historií ještě dál, jeho repertoár čerpá z písní z období středověku. Hudební část programu zakončila kapela Náhodná setkání.

Mezitím nalákalo dětské návštěvníky interaktivní Kejklířské divadlo. Všechny generace nakonec nadchly historické mechanické hry.

To vše doplnily tvořivé dílny, občerstvení a malování na obličej. A nebyl by to žádný jarmark bez prodejních stánků. Ten letošní nabízel rozmanité rukodělné výrobky, ve kterých hrály prim velikonoční dekorace.