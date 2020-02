Od 13.30 hodin se začaly shromažďovat masky na nádvoří kláštera, odkud ve 14 hodin vyrážel průvod vedený drábem a ponocným, následovanými cikánkou s dítětem, která vedla medvěda na řetězu. Dlouhý zástup masek jdoucí částí města končil na náměstí Voskovce a Wericha. Tam starosta města Ivan Koldcsiter propůjčil náměstí k masopustnímu veselí.

Po úvodním vystoupení mažoretek Smetanek z Chocerad, následovala přehlídka masek za hudebního doprovodu kapely Coda a skupiny bubeníků. Nejzajímavější z nich byly vyhodnoceny a odměněny. Pro všechny zúčastněné děti byla připravena menší sladkost.

Opět bylo k vidění spoustu krásných a nápaditých masek jak skupinových, tak jednotlivců. Jednou z nich byla například maska představující autorobota Bumblebee, kdy tvůrce předvedl při její výrobě velkou zručnost. Tato maska byla plně funkční, autor se dokázal díky ní změnit v auto a pak zpět na robota.

Mezi další zajímavé masky patřili například vodáci, představitelé rychlého občerstvení firmy KFC, skupinka v tradičních masopustních maskách ze slámy nebo britská královská garda. Další povedenou maskou byla filmová postava jménem Zutro z Tajemství hradu v Karpatech. Jmenovat všechny je nemožné, byla jich spousta a všechny si zaslouží obdiv a uznání.

Na náměstí si bylo možné nejen zatančit, ale se i občerstvit. Dalo se například ochutnat pivo z malého pivovaru nebo kávu z putovní pražírny kávy. Nechyběly i tradiční zabijačkové pochoutky, jakými jsou bezesporu jitrnice, jelita a škvarková pomazánka.

Je skvělé, že se tato masopustní tradice těší velkému zájmu a vždy přiláká do průvodu a na náměstí hodně účastníků. Určitou tradicí se stalo i to, že průvod masek od roku 2014 doplňuje skupinka kostýmovaných jezdců na koních, která to vždy určitě celé ozvláštní. Akce se opět vydařila, a to i díky příjemnému počasí, na únor nezvykle teplému.

Vladimír Trmal