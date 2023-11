/FOTO, VIDEO/ Vyprodaný sál KD Karlov zažil neskutečný herecký koncert Richarda Krajča v divadelním představení Všechny báječné věci. I když byl Krajčo jedinou a hlavní postavou, tak nebyl na pódiu vždy sám. Dalších hereckých rolí se zhostili někteří vybraní diváci. A zhostili se jich na výbornou, jejich improvizace vyvolávala v hledišti výbuchy smíchu.

Richard Krajčo v Benešově. | Video: Richard Karban

Hlavní a zároveň jedinou postavou monodramatu Duncana Macmillana je chlapec, který musí za hodinu a půl trvající představení splnit jediný úkol – přesvědčit, a to nejen svou matku, že na světě existuje milion věcí, kvůli kterým stojí za to se nezabíjet. S dojemnou, vtipnou a interaktivní inscenací o hledání důvodů proč žít publikum prožije zhruba 30 let života hlavního hrdiny.

Trailer k představení Všechny báječné věci:

Zdroj: Youtube

Na závěr odměnilo publikum Richarda Krajča dlouhým potleskem ve stoje. Po představení byla na pódiu k dispozici obrovská kniha, do které mohli zájemci zapsat další věci, o kterých si myslí, že jsou báječné. Divadelní hru Všechny báječné věci autora Duncana Macmillana nastudovalo divadlo Ungelt v divadelní režii Karin Krajčo Babinské.