A nezklamali. O zábavné momenty nebyla nouze, i když některé z nich scénář neobsahoval, ale vyvstaly z improvizovaných situací, jak to už na divadelních představeních bývá.

Děj se odehrává v neupřesněné době před první světovou válkou a nejde o nic menšího než o světový mír.

Elegantně skloubit mírovou konferenci s předpovědí budoucnosti a jmény jako Nšo-či, Rybana, Karl May, Matka Tereza či Vladimír Iljič, aby to nevyznělo nepatřičně, to se jen tak každému nepodaří. A zakomponovat do toho špionku ve věku našich babiček, to vyžaduje odvahu a pořádnou dávku fantasie.