Pohlednice z minulosti: Taneční soubor týnecké školy v sedmdesátých letech

/FOTOGALERIE/ Přestože střední Čechy a Benešovsko obzvlášť nepatří právě k územím, kde se lidé drží prastarých tradic, najdou se příležitosti k pořádání akcí založených na lidových krojích a obyčejích. Dokládají to například i snímky na této straně, která se vrací do konce sedmdesátých let minulého století v Základní devítileté škole v Týnci nad Sázavou.

Právě tam v roce 1977 fungoval taneční soubor, který vedla kantorka Eva Hasmanová. „Tančili jsme při různých příležitostech, nejen lidové tance. Dokonce jsme jezdili i na taneční soutěže," vzpomíná Eva Hasmanová. Na sérii fotografií jsou děti pro vystoupení v týneckém kulturním domě Metaz. Úsilí školáků kazila snad jen ideologická hesla. Spojení dětské radosti, lidových krojů a transparentů připomínajících cestu ke komunismu u příležitosti šedesátého výročí Velké říjnové socialistické revoluce působí v dnešní době neuvěřitelně.

Autor: Zdeněk Kellner