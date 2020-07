OBRAZEM: Pivovar v Benešově se v sobotu otřásal v základech

Ve dvoře benešovského pivovaru se v sobotu 4. července konal open air festival Punkrock for Ferdinand. Na jeho letošním ročníku, který byl v pořadí sedmý, se na podiu postupně představily kapely No more Hiroshima, Falešný Obvinění, RospoR, NVÚ, My Hard Lesson, pořádající RV-4, The Shifty Grifts a na samotný závěr zahrála skupina The Fialky.

Ve dvoře benešovského pivovaru se v sobotu 4. července konal open air festival Punkrock for Ferdinand. | Foto: Richard Karban

Autor: Richard Karban