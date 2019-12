/FOTOGALERIE/ Vánoční hru s názvem Do Betléma chvátejme! si sázavští ochotníci z Divadelního souboru Jiřího Voskovce přichystali na čtvrtou adventní neděli 22. prosince. Předpremiéru odehráli v Divišově ve 13 hodin, premiéra se konala v 17 hodin v domácím divadle.

Z představení 'Do Betléma chvátejme' v podání Divadelního spolku Jiřího Voskovce v Sázavě. | Foto: Vladimír Trmal

Hra v režii Lenky Kuchlerové se snaží humornou formou nalézt odpověď na několik otázek jako například: Kde se vlastně vzali Tři králové? A byli to králové? Jak se pastýři dozvěděli o narození Ježíška? Co to bylo za hvězdu, která všechny vedla za Marií a Josefem? Proč se Herodes rozhodl zabránit zrození nového krále? Jak vznikly tradiční vánoční koledy? Nebo vše bylo úplně jinak?