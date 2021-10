OBRAZEM: Vernisáží zahájili ouběničtí včelaři výstavu s charitativním přesahem

Do soboty 20. listopadu potrvá v olbramovickém špejcharu výstava, kterou tam instalovali členové Včelařského spolku Ouběnice. Expozice je přístupná každou středu a sobotu od 15 do 18 hodin respektive od 13 do 16 hodin. „Vidět ji mohou zájemci i mimo uvedený čas po telefonické domluvě na čísle 733 324 811,“ uvedl jeden z organizátorů a učitel včelařství Miroslav Dvořák.

Z vernisáže výstavy včelařů z Ouběnic ve špejcharu v Olbramovicích. | Foto: Eva Křížková

Výtěžek z výstavy, na kterou je vstupné dobrovolné, poskytnou včelaři rodině nyní čtrnáctileté Marušky Buriánkové ze Zahradnice. Dívku 8. října 2018 srazilo na silnici I/3 osobní auto a po těžkém úrazu potřebuje stálou rehabilitační péči.