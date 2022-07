Laco Deczi (vlastním jménem Ladislav Déči nar. 1938) je americky jazzový trumpetista a hudební skladatel slovenského původu. Kromě hudby také amatérsky maluje a okrajově se věnuje herectví. V roce 1962 odchází do Prahy a roku 1985 emigruje, nejprve do NSR, a poté odjíždí do USA.