Kurátor výstavy Kryštof Hejný čerpal z bohatého depozitáře muzea. Z něho vytvořil opravdu zajímavý vzorek výrobků, které i po mnoha letech od jejich vzniku nepřestávají lidé obdivovat. Jako je například sifonová lahev z produkce podniku Kovočas, která se od 50. let minulého století rozšířila po celé Evropě a vyráběla se v nezměněném provedení dlouhých 30 let. Dá se s nadsázkou tvrdit, že šlo o předchůdce systému SodaStream, který zásobuje perlivou vodou, dříve nazývanou sodovka, dnešní domácnosti.

Video, foto: Týncem projel Martin na bílém koni

Další z vystavených exponátů, kukátko Meopta, umožnoval pozorovat trojrozměrný obraz díky kotoučku, ve kterém bylo několik dvojic zdánlivě stejných snímků, vytvořených s posunem rovnajícím se rozteč očí. Takzvané kotoučky byly velmi populární a nebylo prakticky hradu nebo zámku, kde by je nebylo možné zakoupit. Stávaly se také předmětem sběratelského zájmu.

To je jen stručná ukázka toho, co výstava nabízí. Na některé návštěvníky dýchne příjemná nostalgie a naopak, některé předměty budou vnímat s dávkou nelibosti. Kdo by chtěl dnes kupovat mléko v igelitovém pytlíku a nalévat jej z designově zajímavého plastového džbánku?

Výstava potrvá do 26. února 2023.