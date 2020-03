„Vstupenky zůstávají v platnosti až do vyřešení této situace. Jednáme s managmentem 4TETu a budeme s ohledem na aktuální situaci hledat náhradní termín,“ uvedla jednatelka Kulturního a informačního centra Benešov Ivana Nováková. Současně potvrdila, že v KD Karlov už naštěstí skončily 6. března nejen maturitní plesy, ale také celá plesová sezona. Jenže další akce jsou připraveny a těch se nařízení také dotkne. „Budeme veřejnost průběžně informovat,“ ujistila jednatelka.

Se situací se musejí vyrovnat také například v biografech. Ty největší v Benešově a ve Vlašimi, provozuje Ladislav Jenšík. „Do sálu pustíme jen povolených sto lidí,“ reagoval na dotaz Deníku. „Kdybych to porušil, dostal bych flastr, proto si to nedovolím. Když je to pro zdraví a má to smysl, neřeším to a poslouchám,“dodal a doplnil, že k dispozici divákům budou dezinfekční prostředky, ochranné roušky ale ne.

Protože mimořádné opatření vstoupí v platnost až ve středu 11. března, akce konané v předvečer termínu, měly štěstí. Doslova za pět minut dvanáct se tak uskutečnila v úterý 10. března například přednáška legendárního českého archeologa Petra Sommera ve vlašimském zámku. „Myslím, že sto lidí asi nepřijde,“ připustil ještě před akcí Jindřich Nusek, historik z pořadatelského Muzea Podblanicka.

To organizuje ale také koncerty. Následující se měl konat ve čtvrtek 19. března. I na něj už dolehla koronavirová kletba. Vlašimští příznivci hudební klasiky tak musejí oželet vystoupení houslistky Julie Svěcené a akordeonisty Ladislava Horáka.

Čáru přes rozpočet udělalo šíření nákazy také lidem v Týnci nad Sázavou. V pátek 13. března se ve velkém sále Společenského centra Týnec měl konat závěrečný večírek pokračovacích tanečních pro děti. „Je zrušený a stejně dopadl i sobotní velký šachový turnaj,“ posteskla si provozní SC Týnec Lucie Zemanová.

Potvrdila, že se v neděli 15. března nebudou konat ani týnecké Josefské dechovky. „Na tuhle akci by asi více než sto lidí nepřišlo, ale město ji zrušilo, protože posluchači patří věkem k nejrizikovější skupině obyvatel,“ vysvětlila Lucie Zemanová.

I v Týnci nyní čekají, jak se situace se zákazem dál vyvine, tuší, že ani příští týden lidé do SC nebudou moci přijít. V pátek 20. března se měl konat ples místních rybářů a v sobotu 21. března diskotéka. „Rybářům nabídneme náhradní termín, diskotéku ale zrušíme bez náhrady,“ dodala Lucie Zemanová.