Peníze organizátoři Louňovic pro dobrou věc utržili z prodeje darovaných věcí, a to oblečení, knih i různých předmětů do domácnosti. Zbylé věci, které se nepodařilo udat dál, poputují do vlašimské Farní charity.

Součástí bazárku byla i soutěž o nejlepší chlebíčky, ze zakoupených hlasovacích lístků šel výtěžek opět na psí útulek. Počet soutěžících byl sice menší, oproti předešlým ročníkům, přihlásily se pouze tři kuchařky, ale i tak bylo do čeho se zakousnout. První místo nakonec obhájila Martina Koutková se svými chlebíčky s hermelínovou pomazánkou. „Recept mám od maminky. Ta nám vždy hermelínovou pomazánku dělala do velké mísy a já ji pak brala na střední pro spolužačky,” svěřila se výherkyně.

Na louňovické akci nechyběla ani zábava pro nejmenší. Od 14 hodin zahrál dětem Lukáš Bouzek z uskupení Loutky bez hranic pohádku Bramborové království, která vykouzlila úsměv na tváři i dospělým. Následovala bramborová dílna pro malé zájemce, kde si mohli vytvořit svoji bramborovou loutku.

Během bazárku také odehrála koncert kapela Kotlík a na louňovickém náměstí nechyběly ani stánky s produkty z Integrovaného centra sociálních služeb z Odlochovic, své produkty nabídla i bezová farma z Křížova. Šárka Plaštiaková přivezla ručně šité čelenky a jiné oblečení, zúčastnila se svými sazeničkami bylinek i Experimentální zahrada z Karhule nebo Petra Matušková z louňovického LunAtelieru s domácími bylinnými mýdly a mastmi. A v neposlední řadě se svým stánkem přijel od Bystřice také psí útulek Pro čtyři packy, kterému byla tato akce věnovaná.