A to také proto, že s sebou do Benešova kapela tentokrát přivezla i skvělé ženské vokální duo.

Kromě skladeb věnovaných publiku vzpomenul baskytarista kapely Emil Palivec také nedávno zesnulého benešovského muzikanta Petra Čejku.

„Kéž bys tu byl s námi, Petře,“ řekl a skupina spustila jeden z největších hitů, Wish you were here.