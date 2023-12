Vánoční výzdoba se stěhuje do ulic, Benešov kvůli bezpečnosti měnil strom

A právě tam se vypravili kurátoři Pavel Liška a Anna Sejková, aby připravili a veřejnosti představili část drobných grafik, kterou Jiří Světlík během padesáti let získal. Vystavené jsou většinou novoročenky od umělců napříč žánry z druhé poloviny 20. století. Vernisáž doprovázela hudební performance hudebního skladatele, programátora a performera Milana Guštara. Ten pomocí software nahrál data sbírky a zhudebnil tak grafické partitury. Jeho dílo bude provázet návštěvníky po celou dobu výstavy a bude pomyslným přáním muzea do roku 2024. Výstava potrvá do 12. února 2024.